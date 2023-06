Simone Inzaghi è atteso dall’appuntamento più importante della sua carriera da allenatore: a Torino potrebbe risparmiare i titolari

Sabato 3 giugno, alle ore 18:30, allo Stadio Olimpico grande Torino arriverà l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno già aritmeticamente guadagnato l’accesso alla prossima Champions League, con un vantaggio di 6 punti in classifica sull’Atalanta. Esattamente una settimana dopo la sfida ai granata, Inzaghi affronterà la partita più importante della sua carriera da allenatore: la finale di coppa contro il Manchester City. Ecco perché contro gli uomini di Juric il tecnico ex Lazio potrebbe decidere di ricorrere ad un ampio turnover. Ma chi sono i principali indiziati per rifiatare contro il Toro?

Il turnover di Inzaghi

In porta dovrebbe esserci Samir Handanovic, che in questa stagione ha perso il posto nei confronti di Onana. In difesa potrebbe riposare Acerbi, che sarebbe sostituito da Stefan De Vrij. Sugli esterni spazio a Bellanova e Gosens, che hanno avuto un minutaggio esiguo nel corso del campionato. Non ci sarà Mkhitaryan a centrocampo, che sta ancora recuperando dall’infortunio muscolare. A sostituire Calhanoglu sarà Asllani, che potrebbe essere affiancato da Gagliaridni e da alcuni ragazzi della primavera. In attacco, invece, sarà out per infortunio Correa: Inzaghi dovrebbe schierare chi tra Lukaku e Dzeko non partirà titolare contro il Manchester City. Da capire se Lautaro partirà titolare o sarà sostituito da qualche giovane di prospettiva.