Juric tiene le dita incrociate e spera di riuscire a recuperare Radonjic per l’importantissima partita contro l’Inter

Siamo davvero agli sgoccioli, l’ultima giornata di Serie A sta arrivando. Il Toro sta cercando di preparare nel miglior modo possibile l’importante e complicata partita contro l’Inter. Match fondamentale per i granata che vogliono chiudere il campionato all’ottavo posto in classifica, in quanto questo traguardo potrebbe significare tornare in Europa dopo diversi anni. Per raggiungere l’obiettivo ci sarà bisogno di tutti e proprio per questo i granata stanno cercando di recuperare in extremis Nemanja Radonjic. Avere a disposizione il numero 49 granata per Ivan Juric sarebbe veramente importante, perché significherebbe poter contare su un giocatore che nel corso della stagione ha avuto diversi alti e bassi, ma è un elemento di indiscutibili qualità che potrebbe anche mettere in difficoltà la squadra guidata da Simone Inzaghi. Radonjic è il primo che vuole assolutamente esserci contro i nerazzurri per poter dare una mano ai propri compagni e andare a caccia dei 3 punti. Anche se bisogna sottolineare che la presenza del fantasista serbo contro l’Inter è molto improbabile e in casa Toro lo sanno molto bene. Difficile ma non impossibile, per questo si farà di tutto per portare Radonjic almeno in panchina. La sua ultima apparizione in campo risale allo scorso 22 aprile.

Radonjic: l’ultima apparizione in campo risale allo scorso 22 aprile

È doveroso ricordare che il trequartista serbo classe 1996 ha saltato le ultime partite di campionato perché è alle prese con una lesione del retto femorale sinistro. L’ultima partita disputata dal numero 49 granata risale allo scorso 22 aprile, quando i granata hanno vinto 1-0 contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma. È trascorso davvero parecchio tempo e anche per questo negli ultimi allenamenti che separano il Toro dalla sfida contro l’Inter Radonjic cercherà di recuperare in extremis. Solo il tempo ci dirà se ci riuscirà o meno. L’unica certo è che, con o senza Radonjic, i granata scenderanno in campo con il coltello tra i denti per cercare di raggiungere l’obiettivo prefissato e congedarsi dal proprio pubblico nel miglior modo possibile.