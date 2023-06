Durante la partita Torino-Inter la Curva Maratona raccoglierà offerte per gli alluvionati dell’Emilia Romagna

Sabato 3 giugno alle ore 18:30 va in scena Torino-Inter. In occasione della partita, la Curva Maratona raccoglierà offerte per gli alluvionati dell’Emilia Romagna. Si potrà contribuire presso la cassetta dedicata al chiosco davanti la Maratona oppure attraverso i ragazzi all’ingresso dello Stadio.