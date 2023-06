Torino-Inter chiuderà il campionato e la stagione del Toro: per qualcuno potrebbe essere l’ultima partita in granata

Sabato 3 giugno alle ore 18:30 Torino-Inter chiude il campionato e la stagione del Toro. I granata si giocano l’ottavo posto in classifica (vale l’Europa solo in caso di esclusione della Juventus dalle competizioni europee): appuntamento allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per alcuni giocatori del Torino, questa potrebbe essere l’ultima partita in maglia granata. Tra situazioni contrattuali e di mercato, qualcuno dirà addio al Toro davanti ai propri tifosi. Partendo dai giocatori che hanno il contratto in scadenza, Ola Aina lascerà molto probabilmente il Torino. Il rinnovo non è arrivato e sarà svincolato: il Toro lo pagò 9,8 milioni di euro nel 2019. Anche il contratto di Koffi Djidji è in scadenza, ma Ivan Juric adora il difensore numero 26. Per lui il rinnovo potrebbe anche arrivare in questo mese, altrimenti il 30 giugno saluterà il capoluogo piemontese dopo 5 stagioni.

I riscatti, Singo, Vojvoda, Schuurs…

Nikola Vlasic e Aleksey Miranchuk, se non verranno riscattati, faranno la loro ultima apparizione in maglia granata. I due trequartisti quest’anno hanno fatto innamorare i tifosi e non solo con le loro qualità. Il riscatto del russo è fissato a 12 milioni di euro, mentre quello del croato a 15 milioni + 3 di bonus. Inoltre ci sono i giocatori in scadenza nel 2024 e che potrebbero essere fonte di guadagno, come Wilfried Singo e Mergim Vojvoda. Il contratto di Perr Schuurs invece scade nel 2026, ma su di lui potrebbe piombare qualche squadra disposta a fare follie. Potrebbe essere l’ultimo match, in caso di non riscatto, anche per Lazaro (infortunato), Vieira e Gravillon.