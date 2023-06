Con i 145 minuti disputati alla Puskas Arena Siviglia-Roma è entrata nella storia come la gara più lunga di sempre, ma non è esattamente così

Dopo una lunga battaglia durata addirittura 145 minuti, complice la mole di recupero concessa dall’arbitro Taylor, il Siviglia ha conquistato la settima Europa League della sua storia, battendo la Roma ai calci di rigore. Al termine del match la gara è stata riconosciuta come la più lunga della storia del calcio, ma i fatti dicono altro. Il precedente riguarda direttamente il Torino, e si è verificato nel lontano 26 giugno 1921.

Legnano-Torino, la partita più lunga della storia del calcio

Sul campo neutro di Vercelli, il 26 giugno 1921 alle ore 16:00, andò in scena uno spareggio per l’assegnazione del primo posto in campionato tra Legnano e Torino. I tempi regolamentari si conclusero sull’1-1, in un’epoca in cui i calci di rigore non erano ancora in vigore. In quegli anni, in caso di pareggio nei 90 minuti, erano previsti dei tempi supplementari a oltranza, fino a quando una delle due squadre non avesse realizzato il gol della definitiva vittoria. Il match venne sospeso addirittura al 158′ minuto di gioco dall’arbitro Mombelli di Casale, a causa della spossatezza dei giocatori in campo. Immaginate nel calcio moderno di assistere a una partita di pallone, sotto il sole cocente di giugno, senza un’adeguata preparazione atletica e la possibilità di refrigerarsi a disposizione dei protagonisti: al giorno d’oggi parleremmo senza dubbio di un atto di irresponsabilità senza precedenti. Fatto sta che le due squadre, di comune accordo, decisero di non ripetere la sfida e vennero eliminate dalla competizione. Un ultimo dettaglio, ma non per importanza: non erano ancora consentite le sostituzioni.