In vista dell’ultima gara di campionato è vivo il ballottaggio in attacco: Pellegri può partire ancora titolare

Ha avuto inizio l’ultima settimana di campionato, che porterà il Toro a giocarsi l’ultima gara in casa dell’Atalanta. Per i granata sarà l’ultimo passo per provare a blindare il nono posto e raggiungere la qualificazione alla Conference League (Fiorentina permettendo). Sarà l’ultima partita di Juric sulla panchina e l’allenatore croato vorrà chiudere la sua avventura all’ombra della Mole portando a casa dei punti. Per farlo, dovrà anche sciogliere alcuni dubbi di formazione, su tutti quello legato a Pellegri e Sanabria.

Pellegri può giocare ancora titolare

Visto il momento non sarebbe una sorpresa se il partner di Zapata dovesse essere ancora una volta Pietro Pellegri. L’attaccante sta vivendo senza dubbio il miglior momento della sua stagione. Il gol a Verona era ciò che gli serviva per ritrovare la fiducia che ormai sembrava smarrita. Dopo una stagione ricca di infortuni e prove opache, ecco che finalmente è arrivata la svolta. Juric ora deve sciogliere il dubbio legato all’attacco e scegliere chi lasciare in panchina tra lui e Sanabria. Gli indizi portano tutti al paraguaiano, che non segna dallo scorso 30 marzo.

Sanabria da subentrato è decisivo

Quella contro l’Atalanta sarà una gara in cui il Toro dovrà fare necessariamente dei punti e il croato dovrà affidarsi alle soluzioni migliori possibili. Tra queste potrebbe esserci anche l’idea di gettare nella mischia l’ex Betis a gara in corso, cercando di sfruttare il suo senso del gol da subentrato. Sia contro il Napoli che contro il Monza, infatti, Sanabria ha gonfiato la rete poco dopo il suo ingresso in campo nella ripresa. E ha portato al Toro 4 punti importantissimi in ottica Europa. In ogni caso saranno importanti i prossimi allenamenti al Filadelfia, da cui Juric potrà trarre le somme in vista di domenica. Il ballottaggio, tuttavia, resta molto acceso.