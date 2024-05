Uscito malconcio contro il Milan, Alessandro Buongiorno può recuperare per l’Atalanta: in palio una posta troppo importante

In casa Torino c’è apprensione per le condizioni di Alessandro Buongiorno. Il leader della difesa granata, dopo aver stretto i denti ed essere sceso in campo contro il Milan, è stato costretto poi ad abbandonare il terreno di gioco. Troppo forte il dolore dei crampi che hanno colpito il numero 4, che ha dovuto abbandonare il rettangolo verde all’80’ minuto. Tuttavia le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazioni e lo staff sanitario del Toro è ottimista per un suo recupero in vista dell’ultima giornata di campionato. Un appuntamento a cui un giocatore così importante non può assolutamente mancare: in palio, oltre al futuro del club, c’è anche quello dello stesso Buongiorno.

Con l’Europa sarebbe più facile trattenerlo

Sono stati tanti i top club che nei mesi scorsi si erano fatti vivi per Alessandro Buongiorno. Su tutti Milan e Atalanta, ma anche l’Inter ha manifestato apprezzamenti per il difensore: “Buongiorno? Mi piace e pure tanto”, aveva detto il direttore sportivo Ausilio. Nulla di strano, viste le grandi prestazioni che il difensore ha fornito in questa stagione, manifestando una crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista. L’obbiettivo della società è quello di trattenerlo: un’impresa ardua, che però potrebbe rivelarsi più semplice con la qualificazione alle coppe europee. Il giocatore troverebbe ulteriori stimoli per proseguire l’avventura in granata e nelle casse del club arriverebbero degli introiti.

Buongiorno è diventato un simbolo

Buongiorno non è un giocatore come gli altri, anzi. Nel tempo è diventato un simbolo per il Toro. Basti pensare che per due anni di fila è stato suo il compito di leggere i nomi dei Caduti di Superga durante la cerimonia di commemorazione. Una responsabilità che solo i più importanti uomini della storia granata hanno avuto l’orgoglio di assumersi. Una sua cessione sarebbe un duro colpo, sia dal punto di vista tecnico che psicologico. La prossima gara sarà un crocevia importante per il futuro del giocatore.