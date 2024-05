Gol e non solo: Ivan Ilic contro il Milan ha dimostrato la bontà dei soldi spesi. Il neo: è troppo discontinuo

Ivan Ilic è tornato. Nella super vittoria sul Milan, che ha permesso al Torino di continuare a sognare l’Europa, a mettersi in mostra è stato anche il centrocampista serbo, che tante volte nel corso della stagione è sparito in occasione di appuntamenti importanti. Il serbo, schierato titolare al fianco di Ricci e Linetty, ha dominato in mezzo al campo contro una mediana rossonera poco efficace, riuscendo a mettersi in mostra in una vetrina importante.

Un gol da mezzala d’inserimento

Tante volte nel corso dell’anno si è parlato di un Torino a cui sono mancati i gol dei centrocampisti. Beh, sabato l’ex Verona ci ha tenuto ad addolcire questo dato con un super gol che è valso il momentaneo 2-0. Un ottimo inserimento dentro l’area di rigore, che ha aiutato a sfruttare il super cross messo in mezzo da Bellanova: davanti a Sportiello, Ilic non ha sbagliato. Al di là della rete, altri numeri hanno permesso al classe 2001 di risaltare, rendendosi efficace sia in fase di possesso che in quella difensiva. 2 palloni recuperati, 3 falli, ma soprattutto 3 tiri. Una buonissima prestazione dunque, la migliore forse all’interno di una stagione in cui tante – forse troppe volte – Ilic non è riuscito a mettere in mostra tutte le proprie qualità.

Futuro sotto la Mole?

Se il futuro di tanti giocatori appare ancora come un rebus, lo stesso non si può dire di quello di Ilic. La scelta della società è infatti chiara: lui e Ricci sono due tra i tanti talenti granata che formeranno le basi per un futuro vincente. Poi è ovvio che la decisione finale spetterà a colui che sarà il nuovo allenatore e che in caso di offerta importante si potrebbe pensare a una partenza, ma al netto di tutto ciò Ilic è un perno del Toro