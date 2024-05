Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a margine dell’evento “Il calciomercato ai tempi dell’intelligenza artificiale”

A margine dell’evento “Il calciomercato ai tempi dell’intelligenza artificiale”, Urbano Cairo è intervenuto facendo il punto sul momento del Toro e sul futuro: “Sono nel calcio da quasi vent’anni e questo mondo riserva gioie e dolori. Io ho sempre cercato di metterci impegno e passione. Ho preso il Torino dopo il fallimento ed era importante tornare a fare buoni risultati sportivi ma all’insegna della sostenibilità. Un recente sondaggio dice che la maggior parte dei tifosi italiani ci tiene ad avere una società coi conti in ordine. Siamo arrivati all’ultima partita e ci giochiamo le nostre chance. Ci crediamo come sempre, l’ultima gara sarà fondamentale e dobbiamo dare l’anima per ottenere un risultato importante. I ragazzi hanno fatto una grande partita contro il Milan e hanno dato veramente l’anima. Sono stati guidati benissimo dal nostro mister e sono pronti e vogliosi per la partita contro l’Atalanta che sarà molto difficile”.

Poi ha proseguito parlando di Rocco Commisso e dei rapporti con la Fiorentina: “Quando purtroppo è mancato Joe Barone partii da Milano alle 5:45 per riuscire a dargli un ultimo saluto. Non ho visto Commisso ma ho visto la moglie di Joe, la sua famiglia, sono rimasto molto colpito e dispiaciuto. Con Barone mi ero anche chiarito il 10 gennaio a Roma, ci eravamo parlati e abbracciati. I rapporti erano assolutamente appianati. Farò il tifo per la Fiorentina per questo e perché siamo gemellati”.

Infine, su Italiano: “Ha fatto un grande lavoro alla Fiorentina. Ora non ne parlo, è un tesserato viola”.