Samuele Ricci risulta tra i pre-convocati di Spalletti per gli Europei di Germania: aumentano le speranze del centrocampista

C’è tanto granata tra i pre-convocati di Spalletti per gli Europei, che si disputeranno dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Oltre ai nomi di Buongiorno e Bellanova, che erano inizialmente i più quotati a essere presenti nella lista, il commissario tecnico ha infatti deciso di inserire anche quello di Samuele Ricci. E proprio su un’eventuale chiamata della Nazionale il centrocampista si era espresso nelle ultime settimane: “Europeo? Non ci penso, voglio fare bene. Se verrà sarò contentissimo”.

Ricci agli Europei, aumentano le chance

Ora le chance di una convocazione ufficiale aumentano sensibilmente per l’ex Empoli, che dovrà chiudere alla grande la stagione contro l’Atalanta. Poi il 7 giugno, quando Spalletti diramerà la lista definitiva dei giocatori che prenderanno parte a EURO24, Ricci potrà scoprire il suo destino. Intanto il centrocampista continuerà a lavorare sodo agli ordini di Juric, che in assenza di Vlasic lo ha spostato sulla trequarti. Un ruolo a cui Ricci si sta adattando velocemente e che sta ricoprendo senza troppe difficoltà. Forse è stata proprio questa sua duttilità che ha spinto Luciano Spalletti a inserirlo tra i papabili a partire per la Germania. Tuttavia, in caso di convocazione, Ricci tornerebbe a ricoprire la sua posizione naturale in Nazionale, nel 4-3-3 del tecnico ex Napoli.

Ricci in Nazionale

L’avventura di Samuele Ricci in Nazionale è iniziata il 4 giugno del 2022, quando il centrocampista granata esordì in Nations League sotto la guida tecnica di Roberto Mancini. Giocò soli 5 minuti, in un match contro un avversario complicato come la Germania: la partita terminò in pareggio, per 1-1. Poi un’altra apparizione a novembre dello stesso anno, in un’amichevole vinta contro l’Albania, per un totale di 2 presenze in azzurro.