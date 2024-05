In caso di forfait di Buongiorno, si tiene pronto Matteo Lovato: il classe 2000 fu preso ma poi scartato dalla Dea

Dopo la vittoria in casa contro il Milan, a Bergamo si chiuderà il campionato del Torino. Non sarà facile per i granata contro i nerazzurri di Gasperini. I giocatori a disposizione di Juric non sono molti e Buongiorno, che aveva saltato Verona-Torino, contro il Milan è uscito acciaccato al minuto numero 80. Per l’ultima gara di Serie A, importantissima, proverà a stringere i denti. In caso di forfait, si scalda e si tiene pronto Matteo Lovato. Il classe 2000, arrivato a gennaio dalla Salernitana per sostituire Zima, è diventato a tutti gli effetti il sostituto di Buongiorno, scavalcando Sazonov nelle gerarchie. Il numero 6 scalpita e contro l’Atalanta, che lo aveva poi fatto fuori, vorrebbe dimostrare. Si tratta infatti di un ex.

Lovato all’Atalanta

Lovato è esploso a Verona, sotto la gestione di Ivan Juric. Nel luglio del 2021, l’Atalanta lo ha preso dal Verona per 7,20 milioni di euro. Però, a gennaio del 2022, è partito in prestito direzione Cagliari. I sardi avevano speso 1 milione per averlo in prestito, ma non si erano comunque salvati. A luglio del 2022 poi, per 7 milioni di euro, lo ha preso la Salernitana. Quindi i bergamaschi hanno perso pochi soldi puntando su di lui, ma a Gasperini non è mai piaciuto troppo. Ecco quindi un motivo in più per fare bene al Gweiss Stadium. Poteva fare il salto definitivo all’Atalanta, ma così non è stato.

Toro: futuro in bilico?

Per averlo in prestito, il Toro ha speso 350 mila euro pochi mesi fa. Il diritto di riscatto è fissato a 4,5 milioni di euro. Il suo valore con il tempo, si è abbassato e Juric lo ha voluto per farlo rinascere. Infatti alla Salernitana aveva fatto bene lo scorso anno, ma in questa prima parte di stagione aveva fatto male. Non è certo che il Toro lo riscatti a fine stagione. Da quando è al Toro, ha saltato solo 2 partite per infortunio (Fiorentina e Napoli) e solo in 2 occasioni (Juventus e Bologna) è stato in panchina. 12 partite per lui al Toro finora, di cui 5 da titolare.