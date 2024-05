“Tutti a Bergamo!”: è questa la richiesta dei giocatori del Toro, in vista dell’ultima e importante gara di campionato

Toro che si prepara, domenica alle ore 18:00, ad affrontare l’ultima gara di campionato. L’avversario sarà l’Atalanta, al Gweiss Stadium di Bergamo. In vista dell’importantissima partita, i giocatori del Toro hanno chiamato i tifosi del Toro. “Tutti a Bergamo!”: è questo l’invito della squadra. Oggi infatti, la squadra si è riunita al Filadelfia per il primo allenamento settimanale. A 90 minuti dal termine della Serie A, è ancora tutto da decidere per i granata. Domani intanto, la Dea sarà impegnata nella finale di Europa League a Dublino contro il Bayer Leverkusen. Occasione da non perdere per il Torino. In caso di vittoria, bisognerebbe poi tifare Fiorentina in Conference League. Se i Viola alzassero il trofeo, per il Toro sarebbe Europa. In caso di pareggio o sconfitta invece, prima di tifare Fiorentina, si deve sperare che il Napoli non vinca contro il Lecce. Qui sotto, il video del Torino. I biglietti per il settore ospiti, saranno in vendita da domani.