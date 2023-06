Al di là della possibilità di tornare in Europa, per il Toro arrivare ottavo sarebbe importante per un altro motivo: ecco quale

La Serie A 2022-2023 sta volgendo al termine, dato che manca solo più una giornata di campionato e dunque è doveroso iniziare a fare le prime considerazioni finali, tirare le somme e tracciare i primi bilanci. Chiudendo così una stagione che è stata lunghissima e molto, ma molto particolare soprattutto per i Mondiali in Qatar che hanno interrotto i campionati rendendo tutto un po’ più complicato. Dunque tra pochi giorni sapremo come si saranno classificate tutte le 20 squadre del massimo campionato italiano, anche se sappiamo già che il Napoli è campione d’Italia e che la Cremonese e la Sampdoria sono matematicamente retrocesse in Serie B. Sapere il piazzamento finale dei vari club è molto importante anche per calcolare quanto ricaverà in denaro ogni singola squadra. Con le prime sette squadre che riceveranno un premio anche dalla UEFA, in quanto sono riuscite a qualificarsi alle varie coppe europee. Molto attento a questo discorso il Toro che se arriverà ottavo ovviamente guadagnerà di più. Dunque, al di là della possibilità di tornare in Europa dopo diversi anni, c’è un altro motivo valido che spinge la squadra di Ivan Juric a concludere il campionato nel miglior modo possibile. Nel caso dovesse arrivare ottavo il Toro incasserà ben 8.3 milioni di euro.

I guadagni delle squadre di Serie A per ogni posizione di classifica :

1° posto: 33.4 milioni di euro (di cui 10 dalla UEFA)

2° posto: 26.6 milioni di euro (di cui 7.5 dalla UEFA)

3° posto: 21.8 milioni di euro (di cui 5 dalla UEFA)

4° posto: 16.7 milioni di euro (di cui 2.5 dalla UEFA)

5° posto: 12.5 milioni di euro (di cui 3.63 dalla UEFA)

6° posto: 10.9 milioni di euro (di cui 3.63 dalla UEFA)

7° posto: 9.3 milioni di euro (di cui 2.94 dalla UEFA)

8° posto: 8.3 milioni di euro

9° posto: 7.4 milioni di euro

10° posto: 6.3 milioni di euro

11° posto: 5.5 milioni di euro

12° posto: 5 milioni di euro

13° posto: 4.6 milioni di euro

14° posto: 4.1 milioni di euro

15° posto: 3.6 milioni di euro

16° posto: 3.2 milioni di euro

17° posto: 2.8 milioni di euro

18° posto: 2.2 milioni di euro

19° posto: 1.6 milioni di euro

20° posto: 0.9 milioni di euro