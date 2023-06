Al Grande Torino il bilancio è in favore degli uomini di Inzaghi, ma sono solo 4 le vittorie che separano i due club

Il Torino si prepara ad affrontare l’Inter nella gara valida per l’ultima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 18:30. Ai granata non resta che sperare nell’ottavo posto in classifica, per accedere alla Conference League nel caso in cui la Uefa decidesse di escludere la Juventus dalle coppe europee. Il destino, al momento, è nelle mani degli uomini di Juric: il Toro si trova infatti alle spalle dei bianconeri a pari punti con la Fiorentina, ma in vantaggio per scontri diretti. Monza e Bologna inseguono rispettivamente a 52 e 51 punti. I granata devono centrare la vittoria contro l’Inter, già qualificata alla prossima Champions League: il bilancio contro i nerazzurri, tuttavia, è in favore del club di Zhang. Al Grande Torino si sono giocate 78 gare in Serie A, con la squadra di Milano che ha avuto la meglio in 29 occasioni. Ci sono stati poi 24 pareggi e 25 vittorie dei padroni di casa. Il Torino ha realizzato 102 gol, mentre l’Inter insegue a 101.

L’ultimo (amaro) precedente in Serie A

Il 13 marzo 2022 Torino e Inter sono state protagoniste di un pareggio che ha lasciato con l’amaro in bocca i padroni di casa. All’iniziale vantaggio di Bremer, che ha aperto il match al 12′ minuto del primo tempo, ha risposto Alexis Sanchez: il cileno ha agguantato i granata nei minuti di recupero del secondo tempo, su assist di Dzeko. La gara è terminata 1-1.

Il pirotecnico pareggio del 2013/2014

Era il 20 ottobre 2013, allo Stadio Olimpico Grande Torino gli uomini di Gian Piero Ventura affrontavano i nerazzurri di Walter Mazzarri. La gara sembrò mettersi immediatamente bene per i granata, con l’espulsione di Handanovic dopo 5 minuti di gioco e il conseguente rigore assegnato ai padroni di casa. Dagli 11 metri, però, Alessio Cerci sbagliò, ipnotizzato dal subentrato Carrizo. Al 21′ arrivò comunque il vantaggio granata con Frendrup, raggiunto dal gol di Guarin allo scadere del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco fu Immobile a riportare avanti il Toro, ma Palacio ribaltò il risultato con una doppietta. All’ultimo respiro Bellomo riportò il risultato in equilibrio, sul 3-3.

La gara più ricca di gol: il 5-5 del 1941

Il 12 gennaio 1941 andò in scena la gara con il maggior numero di gol realizzati tra le due squadre da quando esiste la Serie A a girone unico. Addirittura 5-5 il risultato finale, con l’Inter ai tempi chiamata Ambrosiana. Il Toro passò subito in vantaggio con le reti di Ussello e Capri, che portarono i granata sul 2-0 dopo 10 minuti. Poi arrivò la reazione nerazzurra, con i gol di Candiani e l’autorete di Baldi. Il Torino non si arrese e con la doppietta di Mascheroni e il gol di Ossola si portò a 3 reti di distanza al termine del primo tempo. Nel secondo furono Guarnieri e Frossi ad acciuffare l’insperato pareggio.