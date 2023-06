Al Festival della tv di Dogliani Urbano Cairo è intervistato da Francesca Fagnani, sulla falsariga di Belve.

A Dogliani Francesca Fagnani intervista Urbano Cairo, nell’ambito del Festival della Tv. Un’intervista che si muove in parte sul modello di Belve, la trasmissione condotta dalla giornalista. Tra le domande anche quelle sul Torino.

L’intervista a Cairo

Nel 2005 ha comprato il Torino. Lei ha detto che il calcio è un affare in perdita ma che essere amati è bellissimo. Quindi ha comprato il Toro per farsi amare?

Io non ci pensavo allora ma il sindaco di allora mi chiese di occuparmi del Torino, ci fu una lotta, lo presi perché mia mamma era una grande tifosa, molto prudente, super prudente, ma in quel caso era scatenata,, voleva che lo prendessi. Se mi sento amato? Diciamo che per strada, dappertutto trovo simpatia, allo stadio ci sono contestazioni e fischi. Succede, alla fine uno deve andare avanti e fare cose migliori, sapendo anche quelli che sono i costi e i ricavi. Meglio avere attenzione, l’ho preso da un fallimento. Se compro lo stadio? Non ne abbiamo parlato seriamente, vediamo, parleremo ancora col sindaco, c’è una grande ipoteca, non credo che sia possibile.

Gl inizi con Berlusconi

Qual è l’insegnamento che ha avuto da Berlusconi?

Lui è stato un grande maestro, è indomito, ricordo situazioni in cui la partita era persa ma lui riusciva a fare qualcosa, la ribaltava. Ha creatività, ha capacità di motivare la gente.

Qual è l’errore che lo ha visto fare e che lei non ripeterebbe?

Non mi piace parlare di quello, ho imparato tanto di buono, non mi piace fare quello con la matita rossa.

Sulla possibile discesa in politica

Perché il paragone con Berlusconi possa essere completo, dopo giornali, tv e squadra di calcio, mancherebbe la discesa in campo. Nel 2019 tutti pensarono che potesse essere possibile…

Non ne avevo intenzione, era agosto del 2019, ero in vacanza, ho fatto un’intervista, non c’era nulla che avessi in mente in quel momento lì. La politica credo debba interessare tutti i cittadini, è una cosa che mi è sempre piaciuta. Se la escludo? Mai dire mai ma è difficile, ho 9000 famiglie che dipendono da noi ma è molto difficile.

Ma lei è di destra o di sinistra?

Credo siano categorie superate, qui c’è da gestire le risorse e dare lavoro ai giovani che non ne hanno.

Però ancora esiste una divisione abbastanza chiara…

Sì ma credo che serva usare bene i fondi, sento dire tanto, credo che quando hai una opportunità del genere dovresti essere capace di gestirli. Credo che per esempio servirebbe incentivare la natalità come accade in Francia. L’accoglienza? Fondamentale.

Urbano Cairo è di sinistra….

Quello che conta è avere la capacità di accogliere nel modo giusto tutte queste persone

Sta tornando indietro?

No no… serve investire perché queste persone possono dare un contributo all’attività del nostro Paese.

Il resto dell’intervista

Il Foglio una volta ha scritto: Cairo oligarca involontario: perché?

Effettivamente non sono un editore che interviene con conduttori e giornalisti per orientare trasmissioni o inviti, io lascio libertà perché secondo me è importante che emerga il loro pensiero.

Una volta ha detto: vorrei rinascere Urbano Cairo. Cambierebbe qualcosa?

Avrei voluto essere dieci centimetri più alto. Mia mamma quando ero un bambino, siccome avevo un padre di 1.82 mi confrontava sempre a lui.

Di lei hanno scritto: Glielo leggi in faccia che si considera Dio, ma non lo dice.

Penso di essere uno che crede che ci sia da imparare con tutti.

Si sente un indiano?

Sono un underdog come direbbe la nostra premier Meloni. In Rcs ho vinto contro competitor molto importanti, Mediobanca, Pirelli, Unipol

Più amato o sopportato nei salotti buoni?

Non li frequento molto, sono più da marciapiede. Diciamo che non avendo questa frequentazione non so. Non li frequento però. i invitano.

Ha più amici o nemici?

Ho tanti amici, non penso di avere nemici ma concorrenti, siamo in un mondo che compete. Per quel che riguarda il calcio non posso dedicare il tempo che dedicano quelli che hanno solo quello. Io mi occupo anche di altro

Con Lotito?

Ci siamo ritrovati