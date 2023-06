Torino-Inter chiuderà il campionato di Serie A 2022/2023: ecco chi sono gli ex che scenderanno in campo sabato

Alle 18.30 andrà in scena l’ultima giornata del campionato di Serie A. A sfidarsi allo Stadio Olimpico Grande Torino saranno i granata di Juric e l’Inter di Simone Inzaghi. Il Toro avrà l’obbiettivo di conquistare l’ottavo posto in classifica, che potrebbe garantire l’accesso alla Conference League. I nerazzurri invece sono già aritmeticamente qualificati in Champions, e potrebbero optare per un ampio turnover in vista della finale contro il Manchester City. Nel club di Cairo e Zhang, tuttavia, militano alcuni giocatori che hanno incrociato le loro storie calcistiche tra Torino e Milano: ecco chi sono.

Gli ex Inter ora nel Torino

Nella rosa di Ivan Juric ci sono due calciatori che hanno giocato in passato con la maglia nerazzurra. Stiamo parlando in particolare di Yann Karamoh e di Valentino Lazaro. L’attaccante ivoriano ha esordito nell’Inter durante la stagione 2017/2018, collezionando 1 gol in 16 presenze. Decisamente peggio ha fatto durante la stagione successiva, con una sola presenza a referto, che ha di fatto segnato la fine della sua esperienza a Milano. Poco prolifico anche il rendimento di Lazaro, in forza all’Inter nel campionato 2019/2020. L’austriaco è sceso in campo in sole 6 occasioni, servendo un assist decisivo. Attualmente l’esterno è però infortunato e non prenderà parte all’ultima gara della stagione.

Gli ex Toro ora in forza all’Inter

Sono due anche gli ex Torino nella rosa di Simone Inzaghi: Matteo Darmian e Danilo D’Ambrosio. Il primo ha indossato la maglia granata dalla stagione 2011/2012 alla stagione 2014/2015, per un totale di 131 presenze. Numeri importanti per il classe ’89, che ha messo a referto anche tre assist sotto la guida tecnica di Gian Piero Ventura. D’Ambrosio, invece, è stato protagonista nel Torino dal 2010/2011 al 2013/2014. L’ormai veterano nerazzurro, alla sua decima annata nell’Inter, ha totalizzato 80 presenze condite da 7 gol e 1 assist.