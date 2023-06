Nei giorni precedenti al match si pensava ad un ampio turnover da parte di Simone Inzaghi: riposano solo Acerbi, Dzeko e Barella, oltre a Onana

Tutto pronto alla sfida del Grande Torino tra i granata di Juric e l’Inter di Simone Inzaghi: calcio d’inizio previsto per le ore 18:30. Quello che sembrava poter essere un grande turnover da parte dell’allenatore nerazzurro si è poi rivelato una sorta di bluff: nell’Inter, infatti, riposano solo in quattro. Davanti ci sono Lautaro e Lukaku, mentre a centrocampo gioca Calhanoglu con Brozovic e Gagliardini, che prende il posto di Barella. In difesa riposa Francesco Acerbi, sostituito da De Vrij, con Gosens schierato al posto di Dimarco. In porta c’è Handanovic. Nel Toro, invece, confermato Vojvoda sulla fascia sinistra, nessuna particolare novità negli undici di Ivan Juric.

Le formazioni ufficiali di Torino-Inter

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilić, Vojvoda; Miranchuk, Vlašić; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric. A disp: A disp: Fiorenza, Gemello, Gravillon, Zima, Djidji, Aina, Bayeye, Vieira, Adopo, Seck, Gineitis, Linetty, Karamoh, Pellegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens: Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi. A disp: Cordaz, Onana, Dzeko, Bellanova, Asllani, Acerbi, Barella, D’Ambrosio, Skriniar, Curatolo, Akinsanmiro, Stankovic.