I granata, contro lo Spezia, hanno conquistato il primo poker in campionato di stagione: mai tre volte a segno

“Ora abbiamo la voglia di vincere l’ultima davanti al nostro pubblico, il resto dei risultati vediamo, ma già così va bene, l’ottavo posto sarebbe la ciliegina“: il tentativo di chiudere al meglio la stagione sta riuscendo a Juric. Come promesso, il suo Toro ci sta provando fino all’ultimo e il poker arrivato contro lo Spezia lo dimostra. Un risultato inedito per questo campionato, con i granata che non avevano mai superato i due gol prima e che alza così la media.

Toro, ottimi risultati ma pochi gol

Sono 42 i gol totali realizzati dal Torino in questa stagione, contro i 40 subiti, che portano la differenza reti a +2. Il tutto vale 53 punti, 3 in più della scorsa stagione che li ha visti chiudere decimi con 4 gol all’attivo in più. Ciò che salta all’occhio quest’anno però non è solo l’ottavo posto: c’è infatti stata una tendenza a “risparmiare” sul fronte dei risultati da vittoria. Se solo nell’ultimo match infatti ne è stata portata a casa una con quattro gol all’attivo, il Toro non ha mai segnato tre volte nella stessa sfida.

Toro, le statistiche su gol e risultati

Cambiano invece le statistiche scendendo con i gol. In ben 11 partite il Torino ha segnato due volte, portando a casa 7 vittorie e due pareggi, per un totale di 23 punti. 19 sono invece i match terminati con un gol granata. Di questi, 6 con vittoria finale, 8 pareggi, e 4 sconfitte, per un totale di 26 punti. Un bottino prezioso arrivato attraverso il “minimo sofrzo e il massimo risultato”, o almeno così sembrerebbe. E alla fine, ad averla vinta, è il granata.