Il Toro dovrà vincere contro l’Inter se vuole conquistare l’8° posto, ma ha un problema con le gare in casa: i dati

Per la prima volta dopo diversi anni, il Toro affronterà una sfida decisiva che, molto probabilmente, varrà l’Europa. Tutto dipende dalle dinamiche intorno alla Juventus, è vero, ma se confermate le voci degli ultimi giorni l’8° posto potrebbe valere davvero una qualificazione in Conference League, che per i granata significherebbe moltissimo. La squadra di Juric, però, dovrà affrontare due ostacoli. Non solo l’Inter, finalista di Champions League e la squadra più in forma della Serie A in questo momento, ma anche il fattore casa. I granata, infatti, quest’anno hanno mostrato una vera e propria allergia al Grande Torino, come dimostrano i risultati, e dovranno in tutti i modi cercare di invertire la rotta.

Toro male in casa: i numeri

La stagione 2022/2023 è infatti molto paradossale per i ragazzi di Juric, i quali hanno manifestato di trovarsi molto meglio giocando lontano dal capoluogo piemontese piuttosto che davanti ai propri tifosi. Nelle 18 gare giocate in casa in campionato, infatti, sono arrivate solamente 5 vittorie, davvero poche per una squadra con ambizioni europee. A queste si sono aggiunti poi 7 pareggi e altrettante sconfitte. Un problema davvero grande, che potrebbe essere accompagnato al poco supporto dei tifosi. Molte volte è capitato infatti che il Grande Torino sembrasse uno stadio occupato maggiormente dai supporters ospiti, come in occasione di Toro-Napoli o Toro-Milan. Il dato più preoccupante in vista della decisiva sfida di sabato, infine, riguarda il fatto che i granata non vincono in casa addirittura dal 6 marzo, cioè quasi tre mesi. Bisogna invertire la rotta, se si vuole avere la possibilità di partecipare a una coppa europea la prossima stagione.