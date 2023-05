Secondo infortunio del 2023 e stagione finita: il Torino valuterà se investire sull’esterno

Il Toro, dopo la bella vittoria ottenuta contro lo Spezia, si appresta ad affrontare tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino l’Inter in una sfida molto importante per la corsa verso l’ottavo posto in classifica che potrebbe anche significare tornare in Europa dopo diversi anni. Ma, proprio a pochi giorni da una partita fondamentale e complicata come quella contro i nerazzurri, in casa Toro è arrivata una brutta tegola infatti il club granata, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che Valentino Lazaro si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione tra il primo e secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Dunque il numero 19 granata, dopo essersi fermato da gennaio fino a marzo a causa della rottura del legamento collaterale del ginocchio, è costretto ad un nuovo stop. Uno stop che crea sicuramente grande dispiacere alla dirigenza del Toro, a Ivan Juric, ai giocatori granata e ovviamente, soprattutto all’esterno austriaco che sperava di poter raccogliere del minutaggio contro l’Inter per cercare, in tutti i modi possibili e immaginabili, di dare una mano ai suoi compagni a conquistare i 3 punti.

Lazaro: il futuro sembra essere sempre più lontano da Torino

Un vero peccato per l’austriaco classe 1996, anche perché per lui il match contro la squadra guidata da Simone Inzaghi avrebbe avuto un sapore ancora più particolare, dato che è proprio il club lombardo che detiene il suo cartellino. E chissà quale sarà il futuro di Lazaro. Quello che filtra per il momento è che la strada che porta al riscatto dell’esterno ex Hertha Berlino da parte del Toro è sempre più complicata, dato che il club granata non sembra essere disposto a spendere i 6 milioni di euro che servirebbero per strapparlo all’Inter. Al termine del campionato, il Toro farà tutte le dovute considerazioni per decidere cosa fare con Lazaro, ma prima la concentrazione di tutti è rivolta alla sfida di sabato pomeriggio contro i nerazzurri. A Lazaro per il momento non resta che fare il tifo per i suoi compagni dalla tribuna.