Il campionato di Valentino Lazaro è finito in anticipo: l’esterno austriaco era stato costretto a saltare all’ultimo la trasferta in casa dello Spezia per via di un problema muscolare. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione tra il primo e secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Il numero 19 granata ha già iniziato le terapie ma contro l’Inter sarà costretto a un nuovo forfait.