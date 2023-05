Il serbo ha giocato tutte le gare di campionato ma pure le quattro di Coppa Italia: in A solo due portieri come lui

Stakanovista. È la parola adatta per descrivere Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere, infatti, è l’unico all’interno della rosa del Torino ad aver giocato tutti i minuti a disposizione in questa a stagione, rendendosi sempre disponibile per Juric. Le motivazioni possono essere tante, a partire soprattutto dai suoi contendenti. Come ormai chiaro, infatti, a differenza della passata stagione il serbo non ha un vero e proprio secondo portiere che possa contendergli il posto. Nell’annata 2021/2022 era stato Berisha a far sedere diverse partite in panchina l’attuale numero 1 granata, ma quest’anno l’albanese è stato sin da subito messo fuori rosa. Il vero e proprio secondo, dunque, è stato Luca Gemello, il quale però non ha mai ricevuto fiducia da Ivan Juric. Un altro dei motivi, poi, è stato il fatto di giocare una partita ogni settimana non avendo le coppe, dunque Milinkovic-Savic non aveva bisogno di riposo. Campionato ma pure Coppa Italia: in tutto 41 partite.

Gli stakanovisti della Serie A: la classifica

Per quanto riguarda la classifica, Milinkovic condivide il primato con altri due portieri di squadre in lotta per qualcosa fino alle ultime giornate come Silvestri e Falcone. Anche il mancato turnover dovuto al raggiungimento degli obiettivi prefissati, quindi, può essere un motivo dei tanti minuti giocati. In stagione Silvestri ha però saltato una delle due partite di Coppa Italia, Falcone ha giocato l’unica disputata dal Lecce. Quindi in questo caso come numero complessivo di presenze, il portiere del Torino è in testa come numero di gare totali.

Vanja Milinkovic-Savic – 3330 minuti Wladimiro Falcone – 3330 minuti Marco Silvestri – 3330 minuti Ivan Provedel – 3332 Federico Baschirotto – 3240 Michele Di Gregorio – 3240 Lorenzo Montipò – 3240 Lukasz Skorupski -3240 Giovanni Di Lorenzo – 3167 Walace – 3151

Curioso anche il fatto che il secondo giocatore della rosa del Torino sia Nikola Vlasic, uno che di minuti in stagione ne ha saltati molti anche per problemi fisici, e che sia 57° a livello globale. Sinonimo, anche questo, che Juric tende molto a cambiare formazione nel corso dell’intera stagione.