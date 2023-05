Sono 13 i punti che il Torino ha raccolto sfruttando gli assist di Vlasic: ecco in quali gare è stato decisivo

Con la stagione che sta giungendo al termine, è tempo di trarre le somme e dopo lo Spezia, alcune assumono significati ancora più importanti. C’è infatti chi si è reso protagonista senza buttarla dentro, ma svolgendo tutto il lavoro precedente, utile a far sì che accadesse. Tra i nomi che più spiccano, c’è quello di Nikola Vlasic, che ha aggiunto altri due assist alla sua collezione, andando a quota sei. Un bottino importante, soprattutto sul fronte punti.

Vlasic, il lavoro paga

Prima Ricci, poi Ilic: il trequartista croato ha preso gusto a lanciare i centrocampisti e le sue scelte hanno ripagato sia lui che il Torino. Fare il lavoro sporco è infatti necessario per raggiungere poi la meta ed è ciò che Vlasic ha cominciato a fare da tempo. A differenza dei compagni però, i suoi assist hanno assunto un valore diverso quando hanno cominciato a portare sempre punti al club, cosa che non è ancora stata sfatata.

Toro, gli assist di Vlasic valgono un bottino prezioso

Tre punti con Milan, Samp, Lazio, Spezia e uno solo con il Monza per un totale di 13 punti totali. Un dato che non può passare inosservato e che potrebbe invogliare il club a puntare concretamente sul croato anche per il futuro. L’inizio di stagione promettente, stroncato dl Mondiale e la ripartenza in questo finale di stagione, assumono infatti un significato diverso. La qualità è tanta e accresce il valore del giocatore, a cui resta ancora un match per coronare l’annata.