Contro lo Spezia è andato in gol anche Yann Karamoh: il numero 7 granata non segnava da marzo contro il Bologna

Quella di sabato è stata un grande giornata per il Torino: la Primavera infatti ha conquistato la semifinale scudetto e la Prima Squadra ha espugnato il Picco di La Spezia con un netto 0-4. Dopo l’autogol di Wisniewski e le reti di Ricci e Ilic, è tornato al gol il numero 7 granata Yann Karamoh. Il classe 1998 è entrato in campo al minuto numero 87 al posto di Miranchuk. Mancava poco alla fine della partita, ma è riuscito lo stesso ad incidere. Infatti al 95′ ha servito Sanabria, il quale ha portato palla e poi lo ha pescato in area di rigore: stop con il sinistro e tiro sempre con il sinistro in diagonale a battere Dragowski. L’attaccante non segnava dal 6 marzo in Torino-Bologna, in quel caso fu proprio una sua rete a decidere il match nel primo tempo. Poco prima aveva anche deciso la gara in casa contro l’Udinese e sembrava aver raggiunto un ottimo livello di forma. Poi però è arrivato l’infortunio al polpaccio, che gli ha fatto saltare le gare contro Lecce, Napoli e Sassuolo. Spesso è poi subentrato in campo ma complice l’infortunio di Radonjic, contro Atalanta e Verona è partito titolare. Le prestazioni sono state quasi sempre positive e ora è tornato anche al gol.

La stagione e il contratto

A una partita dal termine della stagione, Karamoh ha collezionato 22 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 5 reti. Arrivato dal Parma, la scorsa stagione era in prestito al Karagumruk. Il Torino ha l’opzione per fargli firmare un biennale a fine stagione. Anche se non si tratta di un titolare fisso, ha dimostrato di saperci fare sulla trequarti e potrà tornare utile in caso di prolungamento.