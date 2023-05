Quattro vittorie consecutive fuori casa senza subire gol: un record eguagliato dai granata contro gli Aquilotti

La storia si ripete per il Torino, anche se questa volta ci è voluto un po’, anzi, per essere precisi, 87 anni. Non succedeva infatti dal ’35/’36 che i granata vincessero quattro partite fuori casa consecutive senza subire gol. Un record eguagliato che si aggiunge alle note liete della stagione attuale, quasi giunta al termine ma che lascia ancora aperto uno spiraglio per le Coppe.

Toro, nel ’36 in lotta per lo scudetto

Milan, Napoli, Alessandria, Genova 1893: queste le avversarie che, in una Serie A a sedici squadre e con la regola dei due punti, hanno dato vita al record di partenza. Un Toro che ai tempi, chiuse terzo in classifica alle spalle di Bologna e Roma, con trent’otto punti e 49 gol segnati e che ad un certo punto della stagione, entrò nella corsa scudetto, senza riuscire poi ad eguagliare i rossoblu.

Toro, la situazione attuale

Diversa è invece la situazione attuale. Oltre alle avversarie, che sono Lazio, Sampdoria, Hellas Verona e Spezia, e ai risultati (0-1, 0-2, 0-1, 0-4 contro i 0-1, 0-1, 0-2, 0-2 del passato), anche le regole e il momento del Torino è differente. I granata sono a caccia di un posto nelle Coppe che, con l’ottavo posto conquistato con il primo poker della stagione, tiene aperti gli scenari. Un traguardo importante, visti i presupposti e da ieri, con un record eguagliato in più.