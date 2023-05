Come riportato da Il Gazzettino, Cairo e Lotito avrebbero mostrato interesse per l’acquisizione del Pordenone

E’ una situazione paradossale quella che sta vivendo il Pordenone: da una parte la squadra sul campo è impegnata nei playoff di Serie C per tornare in B, dall’altra è stata presentata l’istanza di fallimento per la società. Per ripianare le perdite a bilancio servono circa 6 milioni di euro e, come riporta Il Gazzettino, in aiuto del club friulano potrebbe arrivare Urbano Cairo. Il presidente granata, che negli scorsi anni si era interessato anche al Bari quando fallì (prima di essere acquistato da De Laurentiis), sembrerebbe essere interessato all’acquisizione del club neroverde. Ma non sarebbe l’unico: a mostrare un certo interesse per il Pordenone sarebbe stato anche Claudio Lotito.