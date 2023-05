Alessandro Buongiorno sempre più protagonista nel Torino: nell’ultimo mese è stato decisivo in più occasioni

Alessandro Buongiorno è ormai considerato un simbolo granata, un giocatore che ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia e tanto sacrificio in campo. Lo scorso 4 maggio, non a caso, è stato il prescelto per leggere i nomi degli Invincibili, durante la commemorazione della strage di Superga. Un ruolo che non tutti hanno la fortuna e l’onore di ricoprire durante la carriera nel Toro. Il classe ’99 ha iniziato il suo percorso di crescita nella stagione 2020/2021, quando collezionò le prime presenze con la maglia granata. Furono 12 le apparizioni del difensore al termine di quella stagione. Poi, l’anno successivo, Buongiorno trovò più continuità, giocando la bellezza di 23 gare. La stagione in corso è stata quella della consacrazione: il ragazzo è diventato inamovibile ed è in grado di adattarsi a più ruoli, da difensore centrale fino a braccetto nella difesa a tre.

Buongiorno oggi è insostituibile

Nel corso del campionato Buongiorno è stato spesso protagonista di grandi galoppate in avanti, contribuendo anche in zona gol. È successo ad esempio a Verona, quando grazie a una sua progressione aveva favorito il gol di Vlasic. O a Firenze, quando fornì l’assist decisivo per la rete di Sanabria. Contro lo Spezia ha l’opportunità di chiudere il cerchio, magari sfornando un altro assist o addirittura segnando un gol vittoria. Anche Juric si è esposto sul calciatore, spendendo parole di stima: “Raramente ho visto un giocatore migliorare come lui in questi due anni, la sua crescita è stata impressionante. Sia dal punto di vista fisico, mentale e tattico. Forse contro la Fiorentina ha un po’ esagerato, si è spinto troppo in avanti”.