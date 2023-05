Complici i rispettivi infortuni Juric ha spesso dovuto rinunciare alla coppia Ricci-Ilic: ora sono imprescindibili

Ivan Ilic è arrivato a Torino nella sessione invernale di calciomercato, dopo aver disputato metà stagione con la maglia del Verona. Il serbo è sbarcato in granata per dare più qualità al reparto di centrocampo, orfano di Sasa Lukic trasferitosi al Fulham. Juric avrebbe voluto affiancarlo sin da subito a Samuele Ricci: per caratteristiche i due avrebbero avuto una convivenza agevole e sarebbero stati i nuovi titolari in mediana. A causa dei rispettivi infortuni che però hanno colpito i due giocatori, l’allenatore croato ha potuto contare meno di quanto si aspettasse sui due centrocampisti, ed è stato costretto a virare su altre scelte. Da quando l’ex Verona è arrivato al Torino, Juric ha potuto contare sulla coppia per soli 137 minuti in Serie A. Numeri davvero esigui da gennaio a questa parte.

La svolta dalla Sampdoria

La prima da titolare della coppia Ricci-Ilic è stata contro la Salernitana, ma dopo soli 38 minuti l’ex Empoli si è fermato per infortunio ed è stato sostituito da Vlasic, adattato in mediana. Dopo il recupero e le terapie del caso, Ricci è tornato a disposizione e contro la Sampdoria ed è partito titolare al fianco di Ilic. Il Toro ha poi vinto la gara per 0-2 e Juric non ha più rinunciato alla coppia di centrocampo. Contro Monza, Verona e Fiorentina, infatti, il tecnico li ha schierati sempre insieme dal primo minuto, e il Toro non ha più perso.