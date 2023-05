I granata non vincono 4 partite di fila in trasferta senza subire gol dal1935/1936: contro i bianconeri possono eguagliare il primato

Il Torino si prepara ad affrontare lo Spezia di Semplici allo Stadio Picco, nella gara di sabato 27 maggio valevole per la 37ª giornata di Serie A. Gli uomini di Juric sono in piena lotta con Fiorentina, Monza e Bologna per l’ottavo posto in classifica, che potrebbe valere la qualificazione in Conference League. Per raggiungere questo obbiettivo i granata dovranno necessariamente portare a casa punti nelle prossime due gare contro Spezia, appunto, e Inter. In terra ligure gli uomini di Juric potrebbero inoltre eguagliare un dato storico: con una vittoria sui bianconeri, infatti, il Toro troverebbe la quarta vittoria di fila in trasferta senza subire gol, che manca dalla stagione 1935/1936. Durante quell’annata, i granata allenati da Tony Cargnelli, vinsero in trasferta contro Milan (0-1), Napoli (0-1), Alessandria (0-2) e Genova (0-2). Nella stagione attualmente in corso, invece, Sanabria e compagni sono reduci dalle vittorie sul campo della Lazio (0-1), della Sampdoria (0-2) e del Verona (0-1).

Il rendimento fuori casa del Toro

Nel 2022/2023 il Toro sta facendo grandi cose lontano dallo Stadio Olimpico Grande Torino. Il rendimento dei granata fuori casa è da Champions League: gli uomini di Juric, infatti, hanno totalizzato 28 punti in 18 gare fuori casa e sono al quarto posto della classifica che tiene in considerazione solo le gare in trasferta. Davanti ai granata solo Napoli (44 punti), Lazio (34 punti) e Atalanta (31 punti). Peggio hanno fatto invece squadre di blasone come Roma, Inter, Juventus e Milan. Buoni anche i dati sui gol fatti e subiti. I granata ne hanno realizzati 23 e incassati 22, poco più di uno a partita.