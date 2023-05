Il Toro è concentrato sulla sfida contro lo Spezia ma uno sguardo sarà rivolto alle partite di Monza, Fiorentina, Bologna e Udinese

Mancano solamente due giornate alla fine del campionato e dunque si è già da qualche settimana in una fase incandescente della stagione. Molto infuocata è senza alcuna ombra di dubbio la corsa verso l’ottavo posto in classifica che coinvolge anche il Toro che dopo il pareggio contro la Fiorentina, squadra che lotta per lo stesso obiettivo, si appresta a sfidare lo Spezia in una partita che si prospetta molto, ma molto combattuta anche perché i liguri andranno a caccia di punti per la salvezza. I ragazzi di Ivan Juric sono super concentrati sulla sfida contro gli aquilotti, ma indubbiamente terranno sott’occhio i risultati dei match delle altre squadre che stanno lottando per conquistare l’ottavo posto in classifica. Il Monza, che è proprio ottavo con 52 punti, che dopo aver battuto il Sassuolo affronterà in casa il Lecce (calcio d’inizio domenica alle 15). Poi ci sono il Bologna e la Fiorentina che come il Toro hanno 50 punti. I rossoblù, reduci da tre risultati positivi consecutivi, l’ultimo il rombante successo per. 1-5 contro la Cremonese, si stanno preparando ad ospitare tra le mura amiche dello stadio Renato Dall’Ara il Napoli campione d’Italia, partita che si giocherà sempre domenica alle 15.

La Fiorentina dovrà vedersela contro la Roma, l’Udinese si troverà contro la Salernitana

La Fiorentina invece, reduce dalla grande delusione di non essere riuscita a vincere la Coppa Italia contro l’Inter, sabato pomeriggio (alle ore 18) affronterà la Roma che vorrà assolutamente vincere dopo il deludente pareggio ottenuto contro la Salernitana. Infine, per davvero questione di poco, nella corsa per l’ottavo posto rientra anche l’Udinese, anche se per i friulani raggiungere questo traguardo è praticamente impossibile dato che i bianconeri hanno solamente 46 punti. Però è giusto parlare anche della squadra di Andrea Sottil e ricordare che nella prossima giornata di campionato l’Udinese affronterà in trasferta la Salernitana (si gioca sabato alle 15).