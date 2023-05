Susanna Egri risponde ad Asvisio, presidente della Fondazione Stadio Filadelfia, riguardo i pennoni dello Stadio Filadelfia

Nella giornata di martedì pomeriggio si è tenuta una conferenza stampa della Fondazione Stadio Filadelfia per fare il punto su alcune questioni riguardanti anche il programma dei lavori. Il Presidente Asvisio ha dichiarato: “Ci è arrivata anche la richiesta di intitolare un pennone a Erbstein, ma abbiamo già intitolato una delle due panchine alla sua memoria”. Infatti allo Stadio Filadelfia nessun pennone nel Cortile della Memoria porta il nome del dirigente. La risposta di Susanna Egri non si è fatta attendere: “Signor Asvisio, si vergogni di permettersi di fare dell’ironia dichiarando «Ci spiace non poter accontentare la signora Susanna» a proposito del pennone dello Stadio Filadelfia. Devo essere proprio io a spiegarle che non si tratta di accontentare chicchessia, ma di rimuovere l’oltraggio che è stato commesso ai danni della memoria di mio padre, perito a Superga insieme ai campioni della squadra leggendaria di cui è stato l’artefice, omettendo di porre il suo nome sui pennoni che intendono onorarli? Ci sono 12 facciate, i giocatori sono 11, è ovvio a chi spetta la 12ª. Invece hanno messo due volte il nome di Mazzola. Mi spiega perché? In quanto alla panchina, tenetevela per i vostri scopi, certamente lontani da quelli che animano le persone giuste e leali, nonché rispettose della storia e dei suoi valori”.