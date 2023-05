È in programma oggi la conferenza stampa della Fondazione Filadelfia per fare il punto sulle attività svolte e sui progetti futuri

Oggi, 23 maggio, alle ore 15, è in programma una conferenza stampa convocata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Stadio Filadelfia al Palazzo lavori pubblici in Piazza San Giovanni, durante la quale si farà il punto sulle attività svolte dalla Fondazione e sui progetti futuri.

La conferenza in diretta

15:30 Torna a parlare il Presidente: “Ci auguriamo un giorno di avere una dignità maggiore, attirando anche i giovani nel cortile”.

15:25 Parla Beccaria: “Speriamo sia nel 2026, sarebbe una data simbolica, nei 120 anni del Toro. Il contenuto del Museo non vede l’ora di trasferirisi al Filadelfia, ma il problema è il contenitore”.

15:20 Su cosa manca per terminare il Filadelfia e le tempistiche: “I tempi non saranno lunghissimi, ma si devono raccogliere i fondi prima. Dobbiamo ottenere contributi oppure un mutuo dal credito sportivo e avere la copertura finanziaria, speriamo di ottenere il tutto. Rispetto a qualche anno fa i conti sono migliorati, ma si devono aggiungere altri soldi e c’è anche la manutenzione del Filadelfia. Ci piacerebbe avere un giorno anche la sede della Fondazione, magari proprio al Filadelfia, ma prima viene il resto”.

15:05 Parla il Presidente della Fondazione: “Ci sembrava opportuno fare questa conferenza, a fine anno scade il nostro mandato. Abbiamo cercato di lavorare bene con tutte le persone. Non abbiamo debiti, tutti i crediti sono stati incassati, anche per quanto riguarda gli affitti. Lo stato della liquidità è tranquilla: i soldi ammontano a 1 milione e mezzo di euro. L’unico debito è il mutuo con la Regione Piemonte. Oggi abbiamo completato lo Stadio per quanto riguarda la parte più importante, il Torino FC paga 200 mila euro l’anno. Gli uffici sono stati completati, dopodichè sono venute fuori le esigenze della sala mensa e del moncone storico. Queste sono state risolte grazie a contratti di sponsorizzazione. Per esempio quella del moncone storico grazie all’azienda Fiammengo Federico. L’unica attività in fase di avvio è quella che riguarda il Museo al Filadelfia, l’architetto Bo si sta occupando di questo. Abbiamo incontrato anche le banche San Paolo e Crt per capire se ci possono dare una mano, ma prima dobbiamo capire bene i costi, poi potremmo mettere mano al nostro portafoglio. Infine abbiamo fatto un piccolo accertamento per capire se ci fossero errori nella costruzione delle vele, stiamo verificando come gestire questa posizione. Per i cortili del Filadelfia abbiamo avuto un apertura da parte del Torino, a breve dovremmo avere le attestazioni e completare l’iter burocratico. Erano anche scaduti i certificati di prevenzione incendio, ma adesso siamo a posto”.

15:00 Presenti alla conferenza stampa anche Alberto Barile e Renato Zaccarelli

15:00 È iniziata la conferenza.