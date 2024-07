Tanti tifosi al Filadelfia per il primo allenamento a porte aperte dell’era Vanoli: cori a sostegno della squadra ma anche contro Cairo

Il grido “Toro Toro Toro” è stato ripetuto più volte dai tanti tifosi che questo pomeriggio sono accorsi al Filadelfia per il primo allenamento a porte aperte dell’era Vanoli. Ma oltre ai cori di sostegno alla squadra ce ne sono stati anche tanti di contestazione al presidente Cairo: da “Vendi il Torino”, a “Compra qualcuno”. Un chiaro segnale del malcontento anche per questo mercato che finora non è ancora decollato: zero acquisti finora e alcune cessioni eccellenti, tra cui quella di Alessandro Buongiorno.