Il Torino è impegnato in una seduta di allenamento a porte aperte al Filadelfia. La squadra ha fatto il suo ingresso in campo sotto gli occhi di circa 3500 tifosi che popolano la tribuna. Per i ragazzi di Vanoli tanti cori e applausi di incoraggiamento.