Brutte notizie per Paolo Vanoli: Gineitis ha subito un infortunio durante la partitella e ha abbandonato il campo

Inizia nel peggiore dei modi la preparazione di Gvidas Gineitis. Il centrocampista lituano è infatti rimasto vittima di un infortunio durante la partitella. Troppo forte il dolore per il classe 2004, che ha dovuto abbandonare il campo sorretto dallo staff sanitario. Si spera che per il ragazzo non sia nulla di serio. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.