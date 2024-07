Il Torino apre le porte ai tifosi: la diretta dal Filadelfia del primo allenamento della stagione con il supporto degli appassionati granata

Il Torino scende in campo per una seduta di allenamento a porte aperte. Oggi, sabato 13 luglio, gli uomini di Vanoli si alleneranno per la prima volta in stagione in un Filadelfia gremito di tifosi granata. Sarà il primo incontro tra squadra e tifoseria dopo la sconfitta di Bergamo.

Torino, l’allenamento in diretta dal Filadelfia

18:30 – Vlasic, Schuurs, Sanabria e Ricci si stanno allenando a parte.

18:10 – La squadra è entrata in campo al Filadelfia, accompagnata da tanti cori da parte della tifoseria. Gli uomini di Vanoli sono divisi in tre piccoli gruppi e fanno Torello.

17:45 – A fare per primi il loro ingresso in campo sono i portieri.

17:30 – Sulla tribuna del Filadelfia sono già presenti circa 3500 tifosi: c’è grande entusiasmo attorno alla squadra.

17:25 – Il supporto dei tifosi si fa subito sentire: ci sono tanti cori per la squadra. Ci sono però anche cori contro il presidente Urbano Cairo: “Vattene”, “Compra qualcuno”.

17:20 – Il Torino ha aperto i cancelli del Filadelfia. I tifosi cominciano a entrare nella struttura.