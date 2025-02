Il croato in gruppo mentre il difensore non si è allenato con la squadra: a parte al momento anche Adrien Tameze, già out col Bologna

Il Torino ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di sabato contro il Milan, dopo due giorni di riposo. Regolarmente con il gruppo Nikola Vlasic, che contro il Bologna sembrava non aver chiuso al meglio: come già spiegato da Vanoli in conferenza si è trattato solo di crampi, tanto che il croato ha lavorato regolarmente con la squadra, partitella compresa. Chi invece ha svolto differenziato è Walukiewicz: il polacco è uscito a inizio ripresa al Dall’Ara ma filtra ottimismo circa la possibilità di vederlo a disposizione sabato. Sempre a parte, invece Tameze, per il quale la sfida contro i rossoneri resta a rischio.