Il presidente, insieme al dt Davide Vagnati, ha assistito all’allenamento di rifinitura della squadra di Paolo Vanoli

C’era anche Urbano Cairo quest’oggi al Filadlefia ad assistere all’allenamento di rifinitura del Torino prima della partenza per Bologna, dove domani sera scenderà in campo la squadra di Paolo Vanoli. Il presidente, accompagnato dal dt Davide Vagnati, ha assistito all’intera seduta di allenamento ma ha anche scambiato alcune parole con Paolo Vanoli e con i calciatori, cercando di caricarli in vista della delicata partita di domani sera al Dall’Ara. Non è la prima volta che Cairo fa visita alla squadra prima di una partita, nelle ultime settimane il presidente si è infatti visto varie volte al Filadelfia.