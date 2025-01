In vista del derby della Mole, Paolo Vanoli dirigerà l’allenamento dei granata a porte aperte

Il Torino ha deciso di aprire le porte del Filadelfia ai suoi tifosi per un allenamento speciale in vista del derby della Mole. In questa sessione, Vanoli dirigerò la squadra granata, con l’obiettivo di preparare al meglio il confronto con la Juventus. L’ultima volta che il Torino ha svolto un allenamento a porte aperte è stato 2 mesi fa proprio in occasione del derby con la Juventus. Segui in diretta su Toro.it l’allenamento dei granata.

L’allenamento al Filadelfia: la diretta

Ore 17.10 Nel frattempo la squadra è in campo e inizia con il riscaldamento. Col gruppo c’è anche Samuele Ricci: per lui sarà decisivo l’allenamento di oggi dopo l’infortunio rimediato nel corso della sfida contro il Parma.

Ore 17.02 Circa 400 i tifosi al momento presenti al Fila per assistere all’allenamento. Nel frattempo, in campo, c’è gradito ospite Ciccio Graziani, che sfoggia la maglia numero 9, quello che è stato il suo numero in quella formidabile coppia con Paolino Pulici

Ore 16.55 I cancelli sono aperti e i tifosi arrivati per seguire la seduta pomeridiana stanno entrando all’interno dell’impianto per andare ad occupare la tribuna centrale.

Ore 16.40 Cinque minuti all’apertura dei cancelli allo stadio Filadelfia. Il Torino si allenerà di fronte ai tifosi a poco più di 24 ore dal derby con la Juventus in programma domani alle 18.