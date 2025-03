L’ex Stade Reims si è allenato con i compagni, ancora a parte sia Sanabria che Lazaro: è recuperato per l’Empoli

Aveva dovuto rinunciare alle trasferte di Monza e Parma: Salama, che fino a ieri si era allenato a parte, oggi al Filadelfia è rientrato in gruppo. Sarà quindi possibile per Vanoli convocarlo per la sfida di sabato contro l’Empoli. Chi invece non è ancora tornato ad allenarsi col resto dei compagni è il duo Sanabria-Lazaro. Il primo si era fermato la scorsa settimana per un fastidio al ginocchio mentre l’esterno è stato toccato duro a Parma e sta lavorando per rientrare.