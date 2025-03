Il centrocampista era stato costretto a saltare le ultime tre partite per un infortunio muscolare, oggi al Filadelfia si è allenato con i compagni

Per la trasferta di sabato sul campo del Parma, Paolo Vanoli potrà contare anche su Adrien Tameze. Il centrocampista è stato costretto a saltare le ultime tre partite di campionato, quelle contro Bologna, Milan e Monza, a causa di un infortuno muscolare al polpaccio, ma quest’oggi, alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia, ha lavorato con i compagni.

Tameze era titolare prima dell’infortunio

Una buona notizia per il tecnico granata che avrà quindi a disposizione un’opzione in più in mezzo al campo. Ricordiamo che Tameze, prima dell’infortunio, aveva scalato posizioni nelle gerarchie tanto da essere schierato titolare al fianco di Samuele Ricci per quattro giornate consecutive. Ora, con un Cesare Casadei in un ottimo stato di forma, non sarà però facile per il centrocampista riprendersi il posto da titolare.

Anche Salama verso il recupero

Per la partita contro il Parma, Vanoli dovrebbe poter contare anche su Amine Salama. L’attaccante non era stato convocato per la trasferta di Monza a causa di un problema alla schiena: nulla di particolarmente grave però, tanto che sabato dovrebbe esserci anche lui nell’elenco dei convocati per la gara valida per la ventottesima giornata di campionato.