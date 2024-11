Alla vigilia del Derby della Mole Vanoli dirige un allenamento a porte aperte al Filadelfia

In vista del Derby della Mole in programma domani sera Paolo Vanoli dirige un allenamento a porte aperte al Filadelfia, davanti ai tifosi granata che ormai, come da tradizione, in vista della stracittadina assistono alla sessione di allenamento. Un modo per caricare la squadra in occasione di una sfida tanto sentita quale quella tra Torino e Juventus.

La diretta dell’allenamento

Ore 16.30 Cori contro la Juventus e poi cori contro Vanoli da parte dei tifosi presenti al Fila

Ore 16.18 I cancelli si sono aperti: i tifosi granata stanno attraversando il cortile prima di raggiungere gli spalti, da dove seguiranno la seduta della vigilia di Juventus-Torino. Sono circa 200 i tifosi al momento presenti. I primi cori sono contro Cairo, invitando ad andare via.

16.10 Ci sono un centinaio di tifosi davanti al Filadelfia che attendono l’apertura dei cancelli per poter assistere all’allenamento a porte aperte di oggi.