Nella giornata di domani, in vista del derby della Mole, l’allenamento al Filadelfia si svolgerà a porte aperte

Manca sempre meno al derby della Mole di sabato sera. In occasione di Juventus-Torino, ci sarà un allenamento a porte aperte al Filadelfia. Nella giornata di domani, venerdì 8 novembre. Cancelli aperti in via Filadelfia a partire dalle ore 16:15.