Non si placa la protesta contro la società del Torino. Nella giornata di oggi, un altro striscione è stato appeso al Filadelfia

Continua la protesta dei tifosi verso la proprietà del Torino FC. Nella giornata di oggi, un altro striscione è comparso al Filadelfia. Questa volta il messaggio è da parte del gruppo Sempre Tesi: “Società senza un obiettivo. Adesso basta. Via tutti da Torino”. Messaggio che si rivolge in modo particolare a Cairo e Vagnati. In vista dell’importante partita contro il Como, non cambiano le linee guida del tifo. Dalla parte della squadra e dell’allenatore, ma contro la società.