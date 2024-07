Questo pomeriggio al Filadelfia, Paolo Vanoli ha fatto disputare una partita tra la Prima squadra e la formazione Primavera

Prima squadra contro Primavera: è la partita che questo pomeriggio è andata in scena al Filadelfia. Un modo per Paolo Vanoli per verificare, dopo la prima settimana di allenamento, la condizione dei suoi calciatori sia dal punto di vista atletico, sia da quello tattico. Il tecnico ha cominciato immediatamente a far lavorare i propri giocatori con il pallone per far assimilare la propria idea di gioco e la partitella di quest’oggi è stato un test importate. Da segnalare inoltre che Duvan Zapata ha trovato immediatamente il primo gol stagionale, in attesa di ripetersi quando inizieranno gli impegni ufficiali.