La squadra sta facendo tanto lavoro atletico agli ordini del nuovo allenatore in questi primi giorni di ritiro al Filadelfia

Prosegue la preparazione del Torino al Filadelfia. Dopo essersi ritrovati nella giornata di lunedì, i calciatori granata stanno svolgendo tanto lavoro atletico agli ordini del nuovo allenatore Paolo Vanoli. Oggi, martedì 9 luglio, la squadra ha lavorato in palestra. L’obbiettivo è quello di riacquisire al più presto possibile una condizione ottimale, per arrivare in gran forma al 17 luglio, quando il club partirà in direzione Pinzolo. Il tutto aspettando il rientro dei giocatori che sono stati impegnati all’Europeo, tra cui Bellanova, Milinkovic-Savic e Ilic. Questi ultimi, una volta riuniti alla squadra, dovranno recuperare in fretta il gap con i propri compagni.