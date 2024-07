All’uscita dal Filadelfia dopo l’allenamento mattutino, Davide Vagnati è stato contestato da un tifoso per il mercato in entrata

Nella giornata di oggi, lunedì 8 luglio, il Torino ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione sportiva, con il raduno al Filadelfia. Tantissimi i presenti tra calciatori e addetti ai lavori, e tra loro anche Davide Vagnati. Il dt è arrivato al centro sportivo per stare vicino alla squadra e a Vanoli, con cui ha parlato al termine della seduta di allenamento. Tra una chiamata e un’altra di mercato, il direttore tecnico ha seguito l’allenamento prima di andare via varcando i cancelli del centro sportivo, dove ha incontrato un tifoso che lo ha contestato. Quest’ultimo ha infatti urlato con rabbia “Compraci qualcuno“, quando la macchina di Vagnati si era ormai allontanata. Il mercato, in ogni caso, va avanti in attesa degli sviluppi sulle trattative legate a Buongiorno e Ilic.