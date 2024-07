Anche Davide Vagnati si è presentato al raduno al Filadelfia: tra campo e mercato, il direttore tecnico sta vicino al mister e alla squadra

È iniziata la stagione 2024/2025 del Torino, con il raduno di lunedì mattina al Filadelfia. Tanti giocatori e addetti ai lavori presenti per il primo allenamento di Paolo Vanoli, tra cui anche Davide Vagnati. Il direttore tecnico granata, impegnato sul fronte mercato, si è presentato al Fila per mostrare vicinanza alla squadra e al nuovo mister, continuando però a lavorare in ottica trattative. Vagnati è arrivato intorno alle 9.40 al centro sportivo, mostrandosi sorridente davanti alle telecamere e dichiarando: “C’è il sole, è un buon inizio“. Durante l’allenamento il dt si è mostrato vicino alla squadra, per poi confrontarsi con mister Vanoli al termine della seduta. Intanto, però, le telefonate di mercato sono proseguite.

Le trattative in corso

Il mercato in casa Torino è più vivo che mai, nonostante ancora non siano arrivati nuovi acquisti (e in questo senso, un tifoso ha chiesto a Vagnati dei nuovi arrivi dal mercato). Il dt si sta concentrando principalmente sulle cessioni, in modo da finanziare poi il mercato in entrata. I nomi più caldi ovviamente sono quelli di Buongiorno e Ilic, mentre per quanto riguarda gli acquisti nei prossimi giorni potrebbe essere finalizzato quello di Devis Vasquez dal Milan. A proposito di Buongiorno, il difensore si è presentato al Filadelfia, nonostante la trattativa con il Napoli sia in fase molto avanzata. I due club hanno trovato l’accordo per una cifra intorno ai 35 milioni più 5 di bonus, mentre mancano ancora piccoli dettagli all’interno del contratto del giocatore. La sensazione, però, è che questa possa essere la settimana giusta per chiudere. Sempre sul fronte uscite potrebbe partire Ilic, richiesto dallo Zenit San Pietroburgo. I granata chiedono 20 milioni per lui, che però è titubante riguardo il trasferimento in Russia. Queste le trattative attuali, che se sbloccate possono dare il via alla campagna acquisti.