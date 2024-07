Alessandro Buongiorno, a sorpresa, si è presentato al campo sportivo Filadelfia per il raduno del Torino per la nuova stagione

È iniziata la nuova stagione del Toro, con il raduno al Filadelfia dei componenti della rosa per prendere parte alla prima seduta di allenamento guidata da mister Paolo Vanoli. A sorpresa, al centro sportivo granata si è presentato in macchina anche Alessandro Buongiorno. Il difensore granata, nome caldissimo in ottica mercato in questi giorni, era in permesso per rimanere in pausa più giorni dei compagni dati gli impegni con la nazionale azzurra, ma si è comunque fatto vedere al Filadelfia attirando l’occhio di tutti i presenti.