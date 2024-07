Il Torino si ritrova al Filadelfia per preparare la nuova stagione. Vanoli dirigerà il primo allenamento, la squadra a PInzolo dal 17

Le porte saranno chiuse al pubblico: Vanoli dirigerà questa mattina il suo primo allenamento lontano da occhi indiscreti. Primi momenti con la nuova squadra, primissime valutazioni del gruppo in attesa dei nuovi innesti. Non ci saranno i Nazionali (ma è atteso Vlasic), gli altri saranno regolarmente presenti, insieme a qualche Primavera. La squadra resterà a Torino poco più di una settimana, poi il 17 luglio partirà il ritiro di Pinzolo, che durerà in tutto dieci giorni. A cavallo tra luglio e agosto ancora un paio di amichevoli in terra francese, poi l’11 agosto (salvo anticipi o posticipi) il primo impegno ufficiale in Coppa Italia.

Il live della giornata

9.30 – È arrivato adesso Perr Schuurs.

9.20 – Assenti in questo momento Radonjic e Schuurs, che sarebbero dovuti essere presenti già in mattinata.

9.00 – Tra gli ultimi presente anche Bianay Balcot, aggregato dalla Primavera.

8.30 – In tanti giocatori sono già arrivati al centro sportivo intorno alle 8. Presente anche Nikola Vlasic.

7.45 – È iniziato il raduno del Torino al Filadelfia. Ha varcato adesso i cancelli del Filadelfia Paolo Vanoli, che ha seguito l’arrivo dei membri del proprio staff.